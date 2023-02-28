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Стежать китайські спецслужби: в Міноборони рекомендують не використовувати популярну в Україні соціальну мережу

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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1576
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Стежать китайські спецслужби: в Міноборони рекомендують не використовувати популярну в Україні соціальну мережу

Фото: Unsplash

У TikTok доступ до даних може отримати не лише розробник програми, попередили у Міноборони Литви.

Після оцінки Міністерство оборони Литви рекомендує не використовувати китайську соціальну мережу TikTok , а якщо цей застосунок уже є встановлений, то видалити. 

Про це сказав керівник групи Міноборони Литви з кібернетичної безпеки та політики у сфері інформаційних технологій Антанаса Алекнавічюса, пише Delfi.

Він підкреслив, що дані користувачів TikTok можуть бути доступні китайській розвідці, а та своєю чергою може передати їх іншим країнам. 

"Я можу відповісти, що кожна установа, кожна компанія відповідає за свою інфраструктуру та за її управління. Цей застосунок не входить до нашого списку дозволеного програмного забезпечення, тому його справді не повинно бути на жодному пристрої", — сказав Алекнавічус, зауваживши, що "згідно з чинними нормами КНР, існує ймовірність, що ці дані також потраплять до їхніх розвідувальних установ.

Він пояснив, що застосунки, встановлені на пристроях, повинні бути потрібні для роботи, тому інші соціальні мережі можна використовувати для функцій зв’язків з громадськістю. У випадку TikTok доступ до даних може отримати не лише розробник програми. 

Нагадаємо, раніше про заклики видалити TikTok повідомляла Данія. Так, у вівторок, 28 лютого, закликав законодавців і співробітників не використовувати застосунок TikTok на робочих телефонах, заявивши, що "існує ризик шпигунства".  

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Дата публікації
Перегляди
1576
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