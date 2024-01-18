Стеження за журналістами Bihus.Info: правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Наразі вживаються заходи для встановлення всіх обставин події.

На Київщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом стеження та відеознімання журналістів проекту Bihus.Info.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Як зазначається, слідчі відкрили кримінальне провадження після того, як в медіа було поширено відео за участю представників проекту Bihus.Info в заміському комплексі на Київщині. Відео було зняте прихованою камерою в орендованому номері.

“За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення недоторканості приватного життя (ст. 182 КК України). Наразі вживаються заходи для встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення та причетних осіб”, - розповіли в Офісі Генерального прокурора.

Нагадаємо, що у проєкті Bihus.Info припустили, хто може стояти за спецоперацією з прослуховуванням.

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