Стеження за журналістами Bihus.Info: Зеленський після інциденту особисто говорив із головою СБУ

Президент запевнив, що СБУ проведе розслідування та відшукає винних.

Президент Володимир Зеленський після інциденту із таємним прослуховуванням та фільмуванням працівників проєкту Bihus.Info провів розмову із головою СБУ Василем Малюком.

Про це глава держави повідомив у інтерв'ю британському Channel 4 News.

"Одразу була відкрита кримінальна справа. Я особисто запросив голову СБУ, також отримав деталі від генерального прокурора. Хтось каже, що був відеозапис у медійників, нічого не сталося. Я вважаю, що сталося", – зазначив Зеленський.

Президент вважає, що "потрібно знайти відповіді на все це". Він запевнив, що СБУ проведе розслідування та відшукає винних.

Нагадаємо, у проєкті журналістських розслідувань Bihus.Info поскаржилися на стеження за своїми працівниками.

В СБУ повідомили, що за цим фактом відкрите кримінальне провадження. ТСН.ua зібрав все, що відомо про скандал з Bihus Info.

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