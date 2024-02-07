Стеження СБУ за командою Bihus.Info: Ярош прокоментував скандал і заступився за Малюка

Командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектору" Дмитро Ярош прокоментував скандал зі стеженням СБУ за командою журналістів-розслідувачів проєкту Bihus.Info.

Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

Ярош зазначив, що СБУ, як і ЗСУ, як й інші складові Сил Оборони – є зрізом нашого суспільства.

"Скрізь є як кончені мудаки (їх меншість), так і чудові патріоти, які проводять свої державозахисні, агентурні, фронтові операціі на найвищому рівні…Вважаю, що відстежувати та підставляти журналістів, якщо вони не є агентами закордонних спецслужб - незаконно і погано… Хоча, розумію і знаю, що серед цієї професії, швалі повно… Але, я про інше: протягом крайніх майже 10 років, ми, УДА, співдіємо з Братами і Сестрами з СБУ, і бачимо як особовий склад Служби героїчно воює за Україну… Це незаперечний факт. І зараз, крайні півтора роки, командує ними голова Служби безпеки України – генерал Василь Малюк – людина віддана Нації та Державі. У цьому я впевнений!", - наголосив Дмитро Ярош.

Нагадаємо, голова СБУ Малюк відреагував на скандал з Bihus.info.

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