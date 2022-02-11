Стежили за жертвою, вивчали спосіб життя: на Львівщині нацгвардієць зі своїм спільником з Білорусі готували вбивство підприємця

Стежили за жертвою, вивчали спосіб життя: на Львівщині нацгвардієць зі своїм спільником з Білорусі готували вбивство підприємця

Закінчити злочин вони так і не змогли — за кілька днів до вбивства їх затримали правоохоронці.

На Львівщині під суд відправили нацгвардійця та громадянина Білорусі, які готувалися вчинити замовне вбивство.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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Як з'ясувалося, інструктор з бойової підготовки однієї з частин Нацгвардії, а також його спільник — громадянин Білорусі — планували влітку 2021 року вбити одного з представників фінансової групи Прикарпаття.

“Спільники підготували засоби конфіденційного зв’язку, технічні пристрої для моніторингу руху транспорту, автомобіль, зброю та боєприпаси. Вони стежили за жертвою, вивчали його спосіб життя та щоденні маршрути, щоб визначити найбільш сприятливі для вчинення злочину місце і час”, — розповіли в ДБР.

Проте закінчити злочин вони так і не змогли — за кілька днів до вбивства їх затримали правоохоронці. Зараз щодо них проводяться розгляди. Якщо в суді буде доведено їхню провину, за ґрати вони вирушать на строк до 15 років.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині затримали жорстокого вбивцю, який палицею забив родичку.

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