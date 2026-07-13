Колишній командир 155-ї бригади / © 1551.gov.ua

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Село Калинівка на Київщині шокувало моторошне вбивство братів Романа та Максима Мосейчуків. У їхній смерті підозрюють військових зі 155-ї бригади. Серед підозрюваних — колишній командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов та командир батальйону Олексій Долголенко. Місцеві жителі розповіли нові шокувальні деталі.

Що відомо про гучну справу, які деталі спливли та що відомо про родину вбитих Мосейчуків — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Шукали не лише братів: місцеві жителі розповіли шокувальні деталі справи

Журналістка hromadske Діана Буцко відвідала Калинівку та розпитала місцевих, що відбувалося у селі напередодні.

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За словами місцевих, у ніч проти 28 червня семеро людей увірвалися на подвірʼя двох братів Мосейчуків і викрали їх. За даними слідства, братів вивезли на Полтавщину, де розташований полігон 155-ї ОМБр, там убили та закопали їхні тіла.

Свідки подій розповіли, що за два дні до цього до села приїхали двоє людей, які згодом виявилися підозрюваними у справі, зі списком, у якому були не лише Мосейчуки, а й неповнолітні. За їхніми словами, вони розшукували місцевих чоловіків — власників мотоциклів, на які скаржилася дружина Лучанова, Дарина, що, мовляв, шум заважав дітям спати.

«Як кажуть місцеві, вона скаржилася Лучанову, і він вирішив втрутитися таким дуже-дуже жорстоким чином… Тобто цей конфлікт тривав певний час, я не знаю, чи кілька років, але він точно тривав, але вони мали постійні розбірки», — зауважила Буцко на YouTube-каналі «Бутусов плюс».

За інформацією журналістки, вони зайшли до одного із магазинів і запитали, де знайти чоловіків. У відповідь продавчиня запитала, хто вони взагалі такі і чому збирають інформацію про людей. Вони представилися, що із Військової служби правопорядку (в офіційній заяві ВСП не згадувала причетність своїх військових до злочину — ред.). На що їй пригрозили: «З неповнолітньою дитиною поговоримо інакше». Продавчиня їм нічого не повідомила, і вони поїхали з села.

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Увірвалися на подвір’я, натягнули балаклави та вивезли машинами — свідчення очевидців

Місцеві додали, що напередодні викрадення братів над селом регулярно літав невстановлений дрон. За їхніми словами, він зависав над хатою Мосейчуків.

Наступного вечора, як стверджують жителі Калинівки, за північ вони почули два постріли. Імовірно, тоді викрадали братів. За даними журналістки, семеро бійців 155-ї бригади увірвалися на подвірʼя, натягнули цивільним балаклави на голови та двома машинами відвезли на Полтавщину, де базується ця бригада.

За інформацією видання, правоохоронні органи після заяви про викрадення братів вистежили підозрюваних та затримали. Вісьмом з них вже обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на два місяці. Також у справі як організатор фігурує Богдан Шурко — головний сержант 155-ї бригади. Під час обрання запобіжного заходу військові заявляли, що «виконували наказ керівництва бригади», але прізвищ не назвали.

За даними Оперативного командування «Північ», Лучанов перебуває у розшуку. Після затримання його підлеглих він самовільно залишив місце служби.

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Жителі села налякані. Вони бояться за своїх рідних і помсти з боку бригади, а тому просять публічного розголосу й суспільної уваги до цієї історії.

Із матір’ю жили досить незаможно: що відомо про дружину Лучанова

Журналістка додала, що дружина Лучанова, Дарина, — 2003 року народження. Вона є другою дружиною екскомандира бригади. Вони одружилися у 2023 році.

Зі слів місцевих жителів, до появи нового зятя Дарина з матір’ю жили досить небагато. Після одруження із Лучановим родина стала значно заможнішою. Вони побудували новий будинок і почали їздити на дорогих автівках.

Жителі села розповіли, що Дарина мала тривалий конфлікт із селом через шум мотоциклів, які, за її словами, заважали спати дітям.

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За версією місцевих, списки «байкерів», ймовірно, складалися кимось із родини Лучанова, бо він сам був немісцевий. Вони припускають, що це могла бути дружина, теща або інші їхні родичі.

Після розголосу справи рідні Лучанова втекли із села. Залишилася лише одна родичка дружини екскомбрига.

Рідні вбитих братів дізналися про їхню смерть з медіа

За словами журналістки Буцко, рідні Мосейчуків дізналися про смерть братів з медіа, а не офіційно. Вони знали лише про викрадення. Вони тільки ввечері подзвонили до поліції, запитали, чи це правда.

«Їх запросили на опізнання тіл, яке відбудеться тільки завтра (13 липня — ред.)», — розповіла вона.

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За словами журналістки, вона задала запитання правоохоронним органам, чому вони не повідомили рідним про загибель братів.

«Вони чітко не відповідають на це запитання. До якоїсь комунікації, до того, що намагалися приховати засідання, коли підозрюваним обирали запобіжний захід. До того, що рідним не сказали. До того, що не хотіли комунікувати ніяк, наприклад, мені в коментарях. Все це, чесно кажучи, дуже насторожує», — зауважила Буцко.

Один із вбитих братів був на війні

За інформацією журналістки, у родині було троє братів, вбитим Максиму та Роману було 36 і 35 років. У них залишився молодший із трьох братів — Сергій, якому 34 роки. За словами місцевих, саме у нього був мотоцикл, і він був у списку. Максима та Романа не було.

Жителі Калінівки розповіли, що батько братів захищав Україну і загинув у 2023 році. Максим, середній брат, також воював. Він був у складі Національної гвардії України, але після загибелі батька та стану матері звільнився зі служби. Жінка пережила інсульт після втрати чоловіка. Вона була у важкому стані.

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Екскомандира 155-ї бригади Лучанова підозрюють у вбивстві цивільних — що відомо

Нагадаємо, колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Оперативного командування «Північ» Сухопутних військ Станіслава Лучанова та його підлеглих підозрюють у вбивстві двох цивільних на Київщині.

В ОК «Північ» зазначили, що Лучанов самовільно залишив місце служби після того, як його підлеглих затримали за підозрою у викраденні та жорстокій розправі над двома цивільними чоловіками. Там підтвердили, що правоохоронні органи проводять слідчі дії, а всіх, хто фігурує у кримінальному провадженні, відсторонили.

Досудове розслідування веде Білоцерківське районне управління поліції за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону за статтями про умисне вбивство двох осіб та незаконне позбавлення волі (п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 3 ст. 146 ККУ).

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