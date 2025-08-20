- Дата публікації
Знімав на відео роботу ТЦК: чоловіку на Дніпропетровщині загрожує до 8 років в’язниці
Затримали чоловіка, який знімав на відео працівників ТЦК та викладав матеріали в Telegram.
На Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка. Його підозрюють у тому, що він таємно знімав на фото і відео працівників ТЦК. Ці матеріали він викладав у Telegram, щоб інші могли дізнатися, хто ці військові.
Про це повідомляє Дніпропетровська обалсна прокуратура.
Під час обшуку у нього знайшли телефон з доказами. Тепер йому загрожує відповідальність за поширення інформації про ЗСУ під час війни.
Чоловіка підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення ЗСУ, що є злочином в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).
Нагадаємо, у Дніпрі викрили можливе побиття працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що стало підставою для початку кримінального провадження.
Також 29-річна наркозалежна з Вінниці шукала легких заробітків в Інтернеті і отримала від окупантів «відрядження» до Дніпра.