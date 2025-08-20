Знімав на відео роботу ТЦК: чоловіку на Дніпропетровщині загрожує до 8 років в’язниці

Чоловік стежив за роботою ТЦК на Дніпропетровщині і тепер може провести до 8 років у тюрмі. / © Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка. Його підозрюють у тому, що він таємно знімав на фото і відео працівників ТЦК. Ці матеріали він викладав у Telegram, щоб інші могли дізнатися, хто ці військові.

Про це повідомляє Дніпропетровська обалсна прокуратура.

Під час обшуку у нього знайшли телефон з доказами. Тепер йому загрожує відповідальність за поширення інформації про ЗСУ під час війни.

Чоловіка підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення ЗСУ, що є злочином в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

