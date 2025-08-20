ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
1 хв

Знімав на відео роботу ТЦК: чоловіку на Дніпропетровщині загрожує до 8 років в’язниці

Затримали чоловіка, який знімав на відео працівників ТЦК та викладав матеріали в Telegram.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Чоловік стежив за роботою ТЦК на Дніпропетровщині і тепер може провести до 8 років у тюрмі.

Чоловік стежив за роботою ТЦК на Дніпропетровщині і тепер може провести до 8 років у тюрмі. / © Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка. Його підозрюють у тому, що він таємно знімав на фото і відео працівників ТЦК. Ці матеріали він викладав у Telegram, щоб інші могли дізнатися, хто ці військові.

Про це повідомляє Дніпропетровська обалсна прокуратура.

Під час обшуку у нього знайшли телефон з доказами. Тепер йому загрожує відповідальність за поширення інформації про ЗСУ під час війни.

Чоловіка підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення ЗСУ, що є злочином в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Нагадаємо, у Дніпрі викрили можливе побиття працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що стало підставою для початку кримінального провадження.

Також 29-річна наркозалежна з Вінниці шукала легких заробітків в Інтернеті і отримала від окупантів «відрядження» до Дніпра.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie