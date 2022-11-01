Стікав кров'ю, але допомагав дружині вибратись: у Дніпрі рятують подружжя, яке постраждало від вибуху на АЗС

У Дніпрі лікарі рятують подружжя, яке постраждало від вибуху російської ракети на АЗС 25 жовтня. 28-річні Настя з Олексієм отримали важкі поранення.

Про це розповів головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

"Олексій, втрачаючи багато крові, робив все можливе, щоб допомогти дружині вибратися. До останньої миті підтримував її, закриваючі рани руками", - написав він.

Жінку прооперували вже двічі та дістали два уламки поруч із серцем. Вставати поранені поки не можуть через те, що функції нижніх кінцівок сильно постраждали.

Фото: 11 канал

"Весь час в реанімації були поруч, дотягуючись одне до одного руками. Восьмирічний син підходить по черзі до мами і до тата, не розуміючі важкість їх стану, сприймаючи все, як дитячу гру. Попереду довгий шлях до одужання", - додав лікар.

Нагадаємо, російська армія ввечері 25 жовтня завдала ракетного удару по АЗС БРСМ-Нафта у Дніпрі. На місці загинуло двоє людей: вагітна жінка та оператор автомийки.

Фото: 11 канал

Спалили вагітну жінку – російська ракета зірвала АЗС у Дніпрі

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