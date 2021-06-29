Стікав кров'ю після укусу собаки: під Миколаєвом копи екстрено супроводили 3-річну дитину до лікарні

Стікав кров'ю після укусу собаки: під Миколаєвом копи екстрено супроводили 3-річну дитину до лікарні

До поліцейських звернувся тато хлопчика. Чоловік попросив супроводити його і хлопчика до медустанови.

У Миколаївській області 3-річну дитину вкусила собака. Хлопчика, який спливав кров'ю, в супроводі поліції госпіталізували в лікарню.

Про це ввечері 28 червня повідомили в пресслужбі Національної поліції області.

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"Увечері до поліцейських сектора реагування патрульної поліції звернувся житель Миколаївського району з проханням допомогти йому з сином швидко дістатися до лікарні. Правоохоронці оперативно супроводили авто з дитиною в медичний заклад для надання кваліфікованої допомоги", — відзначили в пресслужбі Нацполіції області.

Там також додали, що 28 червня поліцейські супроводжували в лікарню ще одну дитину: дівчинку з підвищеною температурою.

Нагадаємо, що в Дніпропетровській області службова собака охоронця на пляжі накинулася на нетверезих відпочивальників. Чоловік зняв з пса намордник, швидше за все, щоб показати бешкетникові, що не жартує, в ту ж мить між ним і відпочиваючим сталася бійка.

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