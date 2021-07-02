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Стікав кров'ю: у Тернополі чоловік на зупинці перерізав собі вени

Стікав кров'ю: у Тернополі чоловік на зупинці перерізав собі вени

pravda.in.ua

Чоловіка врятував поліцейський та перехожі.

У Тернополі на зупинці громадського транспорту молодий чоловік перерізав собі вени, намагаючись вчинити самогубство. Він лежав на зупинці та стікав кров’ю.

Про це повідомили в патрульній поліції Тернопільської області. 

Чоловіка, який стікає кров'ю помітив патрульний, який був у відпустці. Він кинувся допомагати молодику. 

"В молодого чоловіка були перерізані вени на руках, а неподалік нього лежав станок для гоління. Патрульний зупинив кровотечу та наклав пов’язку на рану. Причини такого вчинку чоловік не назвав", - йдеться у повідомленні. 

Потерпілого госпіталізували. 

Нагадаємо, у Чернігівській області врятували 17-річного самогубцю

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