"Стільки всього, що їм буде несолодко": розвідник радить окупантам втікати із Криму, поки є час

За словами розвідника, у них зараз набагато більше засобів для здійснення спецоперацій у Криму.

Керівник спецпідрозділу ГУР "Тимур" звернувся до окупантів у Криму і радить їм втікати із українського півострова, поки є час.

Про це голова спецпідрозділу ГУР сказав в інтерв'ю УП.

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"Для росіян, які наразі в Криму, є порада: просто втекти звідти. Тому що зараз і в полон зможемо брати, і не тільки. У нас багато техніки з'явилося, нам командир надав дуже багато. У нас зараз достатньо плавзасобів і специфічної авіації – це наша розробка. Стільки всього, що їм буде несолодко", - попередив він.

Щодо операцій у Криму, "Тимур" розповів, що вони виконували там спеціальні завдання, серед яких - виявлення засобів ворога, які можуть "нас бачити".

"Важливо було фіксувати час, за скільки часу противник до нас намагається наблизитися. Були окремі агентурні заходи, які теж проводилися. І, звичайно, нанести вогневе ураження. Це важливе завдання – зайти, показати, що поки вони з Криму не втекли, ми будемо заходити по морю, по повітрю, ми будемо йти далі", - зазначив він.

За його словами, після спецоперацій розвідці стало зручніше працювати з агентурою в Криму.

"Тому що вони зрозуміли, що ми можемо туди прийти, сісти на плавзасоби і влаштувати там кошмар для противника", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше керівник спецпідрозділу ГУР у цьому ж інтерв''ю розповів, що голова розвідки Кирило Буданов особисто бере участь у спецопераціях.

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