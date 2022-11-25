Стильні і красиві привітання з днем народження мужчині: своїми словами та картинки

Часом буває складно підібрати гарне привітання з днем народження мужчині — колезі, другу, батькові, братові, чоловікові чи навіть діловому партнеру.

Часто шукають теплі слова саме в прозі, адже здається, що вірші, навіть найближчим друзям чи коханим, недостатньо мужчі і дещо фривольні. Саме тому ми підібрали тут саме привітання з днем народження мужчині своїми словами. Тут ви знайдете прикольні, короткі, філософські, мудрі вітання, які допоможуть підняти настрій та показати своє особливе відношення до людини.

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Різні привітання з днем народження мужчині

Бажаю, щоб ніколи не збулися ніякі побажання, які б вони не були великі, від Ваших недругів — зате збулися найменші від Ваших друзів!

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Бажаю в це довгоочікуване свято, щоб ангел, який тебе охороняє, ніколи не втрачав пильності. Адже таких справжніх чоловіків вже майже не зустрінеш. Ти — наш рідкісний раритетний екземпляр.

Привітання з днем народження мужчині: картинки українською мовою / Фото: ТСН.ua

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З днем народження! Бажаємо добра, тепла і усіляких благ! Нехай попереду буде багато перемог і звершень! Бажаємо фінансової стабільності, процвітання та блискучих результатів! Сил, бадьорості, здоров'я, позитиву, енергії і благополуччя! Нехай реалізуються всі плани і бажання! Нехай рідні та друзі підтримують у всіх починаннях!

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З днем народження! Бажаю не сумувати по життю, а радіти кожному новому дню. Нехай Бог дає здоров'я, сили, достаток, щастя, затишок і спокій. Везіння у всіх починаннях. Підтримки від рідних і близьких!

Привітання з днем народження мужчині: картинки українською мовою / Фото: ТСН.ua

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Вітаю з днем народження і побажати хочу міцної чоловічої сили і повної впевненості в собі, благополуччя по життю і максимум удачі на шляху. Нехай гучною буде кожна перемога, дріб'язковою і легко розв'язуваную — кожна проблема, щасливою і радісною — всяка зустріч, веселим і цікавим — будь-яке число календаря.

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Вітаю! Піднімаю келих за твоє щастя! А потім — за твоє здоров'я! А потім — за удачу! За любов! За наповнене позитивними подіями життя! За найкраще! І нехай все це збудеться!

Привітання з днем народження мужчині: картинки українською мовою / Фото: ТСН.ua

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З великою повагою і радістю вітаємо Вас з днем народження! Нехай сьогодні і завжди в це свято Вам буде тепло від турботи і уваги дорогих людей! Нехай міцним буде те, що найдорожче в житті — дружба, здоров'я, сім'я! Здоров'я Вам, благополуччя, сонячних фарб у житті!

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У день народження бажаю, щоб все було — на відмінно. Щоб якщо кар'єра — то успішна, якщо зарплата — то пристойна, якщо друзі — то вірні, якщо сім'я — то міцна. Якщо коньяк — то з витримкою, якщо автомобіль — то новий, якщо відпочинок — то найактивніший. І нехай птах удачі завжди кружляє біля тебе!

Привітання з днем народження мужчині: картинки українською мовою / Фото: ТСН.ua

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Ти молодий, сповнений сил і енергії, перед тобою відкритий цілий світ можливостей, так нехай же тобі посміхається успіх у всіх справах, і збуваються твої мрії. Будь щасливий. З днем народження!

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Від щирого серця вітаю тебе з днем народження. Хочу побажати всього найкращого, щоб життя було осяяне щастям і радісними моментами. Нехай чекають попереду дні, сповнені сонячного світла. Бажаю залишатися таким саме стійким, мужнім і сміливим, щоб тобою пишалися твої рідні. Бажаю підкорювати одну вершину за одною і досягати поставлених цілей. І звичайно ж, бажаю простого сімейного щастя, любові і розуміння.

Привітання з днем народження мужчині: картинки українською мовою / Фото: ТСН.ua

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Нехай збудеться все, що ти хочеш. Нехай буде поруч все, що цінно і дорого. Великої тобі любові, здоров'я і щастя в день народження!

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