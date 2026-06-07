Стільці, каремати і не тільки: Київ, Харків і Дніпро можуть оновити правила для укриттів у метро

Намети у метро / © Getty Images

Реклама

Київ, Харків і Дніпро разом із Міністерством розвитку громад можуть ініціювати оновлення правил використання метро як укриттів під час обстрілів. Йдеться про розміщення обладнання для комфортнішого пербування під час тривог.

Про це повідомив голова ГО «Рада з урбаністики Києва», експерт Віталій Селик в ефірі «Київського часу».

За його словами, це дозволить офіційно облаштовувати станції підземки додатковими зручностями для людей — зокрема стільцями та карематами. Вбиральні у тунелях є, але вони перебувають у жахливому стані.

Реклама

«Треба приділити трішки зусиль та бюджету», — зазначає він.

Окрім змін на державному рівні, додає він, міська влада має активніше працювати з благодійними організаціями. Багато фондів готові безкоштовно надавати необхідне оснащення, однак процес часто гальмується через недостатню координацію з боку чиновників.

«Місто на жаль не може правильно сформулювати проблему і попросити», — завершив Селик.

Раніше йшлося про те, що в Україні немає прямої заборони на використання наметів чи матраців у метро під час повітряних тривог, однак правила укриттів вимагають не блокувати проходи та забезпечувати місце для максимальної кількості людей. Через це великі намети можуть створювати ризики — вони займають багато простору і можуть обмежувати доступ іншим людям до укриття. Фахівці наголошують: головний принцип — раціональне використання простору, тому компактні речі (наприклад, каремати) допустимі. Водночас питання великих конструкцій потребує чіткішого регулювання.

Реклама

Новини партнерів