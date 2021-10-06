Стіни обшарпані і ось-ось заваляться: у Кропивницькому вдові бійця АТО вручили квартиру, непридатну для проживання

Жінка не знає, що робити з отриманою квартирою, оскільки грошей на ремонт не має.

У Кропивницькому вдова військового отримала однокімнатну квартиру. Втім, помешкання виявилося непридатним для життя через напівзруйнований стан.

Про це розповідає "Суспільне".

Вдова військовослужбовця Тетяна Запорожченко отримали від міської ради Кропивницького однокімнатну квартиру з вибитими вікнами, дверима і напівзруйнованими стінами.

Жінка – сирота і сама виховує семирічну доньку. З чоловіком Тетяна познайомилась у 2014 році. Того ж року народилася донька, а чоловік пішов служити прикордонником у зону проведення АТО, де пробув понад рік. З війни він повернувся з інвалідністю, після цього двічі оперувався у Києві.

2015 року родина стала в чергу на отримання житла. За два роки, а саме 15 липня 2017 року, Тетянин чоловік загинув, рятуючи дитину, яка тонула.

"Він поїхав з кумом, сказав, що швидко повернеться. О 17:00 зателефонували з поліції – повідомили, що він потонув, рятуючи дівчинку. Викинув її на матрац, а сам пішов під воду", - розповідає Тетяна.

Зараз Тетяна з донькою живуть в орендованій квартирі, яку винаймають з подругою Тетяни. За житло сплачують по 3,5 тисячі гривень щомісяця.

"Донька часто хворіє, не можу влаштуватись на роботу, бо лишити її ні з ким, я ж сирота. Отримуємо сім тисяч гривень пенсії чоловіка, половину віддаю за оренду", - говорить жінка.

У серпні цього року жінка дізналася, що до неї дійшла черга на квартиру - їй дають однокімнатну на 8 поверсі в багатоповерхівці на "101-му мікрорайоні". У міськраді сказали, щоб прийшла подивилася, чи підійде, але додали, якщо ця квартира не підійде, то на нову чекати можна і чотири, і п’ять років.

"Стіна хитається, завалитись може в будь-який момент. Й інша стіна хитається. Якщо ставити нові двері, то ця конструкція завалиться", - говорить Тетяна.

За словами начальника міського відділу обліку житла Валерія Пількіна, інше житло родині запропонувати не можуть, бо його немає. На інше житло, сказав, жінка могла чекати і десять років.

"Вона може проживати в іншому місці, робити ремонт. Отримуючи житло, людина бере на себе відповідальність, бере на себе зобов’язання привести її в належний вигляд", - сказав Пількін.

Усього 2021 року міська рада має для видачі дві безкоштовні квартири, додав він, а в черзі на квартири люди стоять з 80 року - усього в місті більше 3100 таких людей.

У міськраді Тетянину квартиру оцінили у 500 тисяч гривень, рієлтори - у 400 тисяч і нпзвали непридатною для життя. Щоб привести її в більш-менш пристойний вигляд, Тетяні знадобиться кілька тисяч доларів.

Тетяна Запорожченко сказала, що проситиме допомоги в громадських організацій, які опікуються справами учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей.

Нагадаємо, що українська каратистка Анжеліка Терлюга розповіла про квартиру, подаровану їй владою Одеси за успішний виступ у столиці Японії.

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