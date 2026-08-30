Стіни трусилися від вибухів: мешканка села Мила розповіла, як родина пережила атаку

Зруйнований будинок в селі Мила на Київщині / © Микола Калашник

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Мешканка села Мила Київської області Руслана Сидоренко розповіла, як разом із сім’єю пережила російську атаку на склад боєприпасів. Через постійні потужні вибухи, від яких трусилися стіни будинку, родина тривалий час не наважувалася вийти з підвалу, де ховалася під час обстрілу.

Про це жінка розповіла телеканалу «Київ 24».

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За словами Сидоренко, масштаби вибухів у реальності були значно більшими, ніж це можна побачити на відео. Родина ховалася під сходами у підвалі та молилася, намагаючись перечекати атаку.

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«Не думала, що ми виживемо. Чесно, я в стресовій ситуації, люди по-різному реагують, можливо, я збираюся в стресовій ситуації, на адреналіні я ясніше думаю. І в той момент я якось була зібрана, дійсно», — розповіла жінка.

Вона зазначила, що через надзвичайно потужні вибухи сім’я навіть не могла піднятися з підвалу на другий поверх, щоб забрати документи та гроші. Чоловік кілька разів намагався вийти, однак щоразу повертався через нові вибухи.

«Ми не могли навіть вийти з підвалу просто, щоб піти в сейф, забрати документи, гроші, все, що на другому поверсі було. Чоловік намагався кілька разів вийти, збігати, але він тільки виходив на половину сходів, кожні 30 секунд потужний вибух, якийсь просто трусив стіни», — згадує Сидоренко.

Родина намагалася захиститися від пилу та диму за допомогою води й ковдр, які заздалегідь зберігали в підвалі на випадок надзвичайної ситуації.

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«Ми сиділи під сходами, де було фактично пекло. Ми мочили — у нас там заздалегідь були підготовлені каністри з водою, вони там, може, півроку вже на всякий випадок стояли — одіяла, тканини, все і ними вкривалися, ми через них дихали, бо пилюка сильна, дим», — розповіла жінка.

Згодом інтенсивність вибухів дещо зменшилася, однак перебувати в будинку залишалося небезпечно. За словами Сидоренко, у приміщенні почав накопичуватися чадний газ, через що родині стало важко дихати.

«І чоловік каже, що уже чадний газ, я вже відчула сама, що він починає спускатись, і ми не можемо вже дихати», — сказала мешканка села Мила.

Тоді родина вирішила залишити будинок, попри небезпеку. Дітей взяли на руки та, за словами жінки, побігли через уламки й головешки, що падали з обгорілої стелі.

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Руслана зазначила, що родина фактично опинилася перед вибором між небезпекою залишатися в задимленому підвалі та ризиком вийти назовні під час атаки.

«Нам або там задихнутися, або там десь на вулиці загинути. Уже нема різниці, тому ми ризикнули, і, дякувати Богу, просто чудом вижили», — сказала мешканка села Мила.

Нагадаємо, раніше Руслана Сидоренко опублікувала в Instagram відео, на якому її родина ховається від вибухів у підвалі будинку, а потім евакуюється із села автомобілем з розбитим лобовим склом.

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