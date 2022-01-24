Стипендії студентам та зарплати медикам: Шмигаль розповів, хто отримуватиме більше грошей

Стипендії студентам та зарплати медикам: Шмигаль розповів, хто отримуватиме більше грошей

Так, від 1 лютого на 10% підвищать зарплати у всій структурі МВС.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що держава виконує свої соціальні зобов'язання та підвищує соціальні стандарти.

Про це він сказав на брифінгу після засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Шмигаль запевнив, що в січні всі лікарі отримають мінімальну заробітну плату не менше 20 тис. грн, середній медичний персонал і медсестри – 13,5 тис. грн.

Від 1 січня підвищили стипендії для студентів – 2 тис. грн і 1 250 грн для студентів професійно-технічних навчальних закладів.

Від 1 лютого на 10% підвищать зарплати у всій структурі МВС.

За словами Шмигаля, у повному обсязі виплачується "єПідтримка". Наразі більше 7,5 млн громадян скористалися можливістю отримати 1 000 гривень.

"Ми бачимо, що книжкова галузь, видавництва найбільше отримали з цього зиск. Інші галузі теж отримали потужну підтримку у частині використання цих коштів. Ця програма буде продовжуватися. Від сьогодні люди віком 60+ мають змогу витратити ці гроші на купівлю ліків", - сказав прем'єр.

Раніше Денис Шмигаль розповів, що у лютому 2022 року відбудеться черговий перегляд чинної програми Stand-by від МВФ.