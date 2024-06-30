"Стирав в нуль підрозділи": офіцер ЗСУ розповів, за що треба судити екскомандувача Содоля

На думку українського офіцера, "зняття Содоля з посади - це лише перший крок".

Офіцер ЗСУ Олексій Герман також звинувачує колишнього командувача Об'єднаних сил Юрія Содоля у "загибелі десятків тисяч українських солдат" та вважає, що генерала потрібно судити за декількома фактами.

Про це український офіцер відверто написав на сторінці у фейсбуці.

За його словами, Державне бюро розслідувань надало відповідь на заяву і ця відповідь - "не те що очікували більшість бойових офіцерів!".

Гетьман назвав декілька фактів, за які, на його думку, Содоль має понести покарання. Це:

"Содоль - це не лише прізвище, це безпринципний радянський формат ведення війни. Де життя солдата чи офіцера вартує-НІЧОГО. На тих ділянках, яким приділяв свою увагу даний пан. Життя солдата в окопі не перевищувало двох діб. Він дійсно стирав в нуль підрозділи, дійсно особисто відповідає за загибель десятків тисяч Українських солдат. Культура воювати по крапкам на мапі або приданими підрозділами - це теж від генералів старого формату. Ця стара школа ніколи не призведе нас до перемоги. Вона лише може нанести невиправної шкоди ЗСУ та державі. Що в принципі вже зроблено. Зняття Содоля з посади - це лише перший крок. Матері, дружини, діти загиблих - зобов’язані домогтись розслідування та суду над даним паном. Саме розслідування покаже, яким чином, за чиєю вказівкою і хто винен. Не можна загубити стільки життів і списати все це на війну. Ця жорстока війна не повинна бути індульгенцією від некомпетентності. Навпаки, ми повинні дуже швидко вчитись і відсікати "майстрів доповіді" від прийняття рішень. Доречи, Романа Червінського скільки вже судять? То давайте і Содоля, тут хоча б реальний і не один злочин є. Я пройшов війну на всіх ланках - від групи, роти, батальйону до бригади. Більше року у безпосередніх боях "окопах", і коли я пишу ці строки, то сподіваюсь що суспільство навчиться в решті решт відрізняти важливе, від інформаційного мотлоха. Люди зададуть собі питання: "А чому Содоля так швидко зняли і так тихо з цього приводу в "марафоні". Наскільки ми пам’ятаємо по Залужному - нам цілий серіал зробили". Таким швидким зняттям і інформаційною тишею ми можемо подякувати абсолютній достовірності звинувачень пред’явлених генералу і намаганням замовчати цей скандал зі сторони влади. Але коли така некомпетентна людина призначається на високу посаду - це відповідальність самої влади або системи, яка генерує це у владні кабінети. На жаль, платимо за ці помилки ми своїми життями, а ви - своїми чоловіками та батьками. Суд над генерал-лейтенантом Содолем повинен відбутися, це, по-перше, буде справедливо. Друге - це зупинить бажання інших прихильників совкового способу війни робити подібні злочини. Третє, можливо, це спонукає керівництво швидше переходити на інші стандарти війни. Четверте - війна найчесніше місце, тут відразу бачиш, хто є хто. І нам незрозуміло, як і за що людина отримала звання Героя та погони генерал-лейтенанта???".

Нагадаємо, начальник штабу бригад "Азов" Богдан Кротевич також звинувачує Юрія Содоля у провальній обороні на Харківщині.

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