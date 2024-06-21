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Стирчали ребра: на Харківщині прикордонники під час відбиття наступу врятували "собаку-голодаку" (відео)

Стирчали ребра: на Харківщині прикордонники під час відбиття наступу врятували "собаку-голодаку" (відео)

Сабака Полярна вже скаче, грається та облизує своїх рятівників / Фото: скриншот з відео

Вже задва тижні собаку з "позивним" Полярна вже не впізнати, вона погладшала та повеселішала.

На Харківщині прикордонники під час відбиття наступу врятували знесилену собаку. У неї стирчали ребра.

Про порятунок тварини йдеться на сторінці Держприкордонслужби у Facebook. Прикордонники також оприлюднили відповідне відео.

"Покинутого і геть знесиленого собаку знайшли прикордонники на Харківщині під час відбиття наступу. За особливе забарвлення навіть дали "позивний" – Полярна. Вже за декілька тижнів "собаку-голодаку", як по-товариськи називають її хлопці, не впізнати", – йдеться у дописі під відео.

 

Раніше повідомлялось, що Нацгвардія зможе використовувати собак для затримання порушників.

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