Стійкість до захворювань і позитив: у МОЗ України розповіли, чому важливо займатися сексом

Стійкість до захворювань і позитив: у МОЗ України розповіли, чому важливо займатися сексом

Інтимна близькість з коханою людиною — непоганий аналог спортивних навантажень.

Сьогодні, 4 вересня, відзначається Всесвітній день сексуального здоров'я. У МОЗ України акцентували, що заняття сексом — корисно для здоров'я людини. В першу чергу тому, що він покращує імунну систему, підвищує кровопостачання і забезпечує нас позитивними емоціями.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

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“Люди, які мають регулярне статеве життя, мають вищий рівень опірності організму неінфекційним захворюванням. Завдяки зміні біохімічних процесів під час збудження та статевого акту зміцнюється імунна система. Регулярний секс підвищує сексуальну енергію та сприяє збільшенню статевого потягу. У жінок під час сексу покращується вагінальне кровопостачання, еластичність піхви. Секс сприяє покращенню самопочуття, припливу енергії та позитивним емоціям”, — розповіли в пресслужбі МОЗу.

Крім того, секс сприяє зниженню артеріального тиску та виникненню серцево-судинних захворювань. Під час сексуальних активностей людина за хвилину втрачає близько п'яти калорій.

“Важливо пам'ятати головне правило безпечного сексу — він має відбуватися за добровільною й усвідомленою згодою партнерів та бути захищеним”, — підкреслили в Міністерстві охорони здоров'я.

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