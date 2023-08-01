Сто обшуків та велика кількість валюти: в Україні викрито військкомат, який саботував мобілізацію (фото)

В Україні правоохоронці викрили керівництво Білгород-Дністровського військкомату та працівників військово-лікарської комісії. Вони організували по всій країні розгалужену мережу посередників, які за 7-10 тисяч доларів допомагали чоловікам уникати мобілізації.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, керівництво Білгород-Дністровського військкомату та місцевої військово-лікарської комісії діяли у складі злочинної групи. Вони за 7-10 тисяч доларів пропонували ухилянтам документи, які дозволяли б їм виїзд за кордон. У них були спільники в Київській, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській, Львівській та Полтавській областях.

Обшуки у фігурантів справи / Фото: СБУ

"Крім того, після оформлення фіктивних документів фігуранти надавали ухилянтам маршрут втечі за кордон, який пролягав через міжнародний пункт пропуску "Старокозаче" в Одеській області. Під час комплексних заходів співробітники СБУ задокументували 14 осіб, які намагалися скористатися послугою – придбали повний пакет фальшивих «документів» і збиралися втекти за межі України", - повідомили в СБУ.

СБУ провела обшуки / Фото: СБУ

Правоохоронці провели майже сто обшуків та місцем проживання та роботи учасників злочинної схеми. Там вилучено докази їхньої причетності до злочину та великі суми готівки.

Обшуки у фігурантів справи / Фото: СБУ

Наразі триває розслідування. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підроблені документи / Фото: СБУ

Нагадаємо, правоохоронці провели обшуки у керівника Дніпропетровського обласного ТЦК та СП. Під час війни він встиг придбати майна на понад 350 тисяч доларів.

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