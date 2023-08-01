Сто обшуків та велика кількість валюти: в Україні викрито військкомат, який саботував мобілізацію (фото)

Правоохоронці провели майже 100 обшуків.
В Україні правоохоронці викрили керівництво Білгород-Дністровського військкомату та працівників військово-лікарської комісії. Вони організували по всій країні розгалужену мережу посередників, які за 7-10 тисяч доларів допомагали чоловікам уникати мобілізації.
Про це повідомили в СБУ.
За даними слідства, керівництво Білгород-Дністровського військкомату та місцевої військово-лікарської комісії діяли у складі злочинної групи. Вони за 7-10 тисяч доларів пропонували ухилянтам документи, які дозволяли б їм виїзд за кордон. У них були спільники в Київській, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській, Львівській та Полтавській областях.
"Крім того, після оформлення фіктивних документів фігуранти надавали ухилянтам маршрут втечі за кордон, який пролягав через міжнародний пункт пропуску "Старокозаче" в Одеській області. Під час комплексних заходів співробітники СБУ задокументували 14 осіб, які намагалися скористатися послугою – придбали повний пакет фальшивих «документів» і збиралися втекти за межі України", - повідомили в СБУ.
Правоохоронці провели майже сто обшуків та місцем проживання та роботи учасників злочинної схеми. Там вилучено докази їхньої причетності до злочину та великі суми готівки.
Наразі триває розслідування. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, правоохоронці провели обшуки у керівника Дніпропетровського обласного ТЦК та СП. Під час війни він встиг придбати майна на понад 350 тисяч доларів.
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