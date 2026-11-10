Повітряна тривога / © ТСН

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Внаслідок комбінованого удару російських військ по півдню Одеської області загинула одна людина, ще одна дістала поранення. Ворог також пошкодив житловий будинок та кілька об’єктів інфраструктури.

Про це повідомив очільник Одеської ОДА (ОВА) Олег Кіпер.

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«69-річний чоловік і 70-річна жінка під час атаки перебували на зупинці. Чоловік загинув на місці, жінку госпіталізували з множинними травмами. Лікарі надають усю необхідну допомогу. На місцях триває ліквідація наслідків», — повідомив він.

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Внаслідок обстрілу також пошкоджено об’єкти інфраструктури та житловий сектор. Під удар, зокрема, потрапили триповерховий житловий будинок, шиномонтаж та автомийка.

На місцях влучань триває ліквідація наслідків російської атаки.

«Мої щирі співчуття рідним загиблого. Постраждалій — якнайшвидшого одужання», — написав Кіпер.

Раніше РФ масовано атакувала енергетику Одещини. Внаслідок атаки на півночі регіону фіксуються перебої з електропостачанням.

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Також російські війська 4 листопада атакували безпілотниками Одеську область. Під прицілом опинився ринок «7-й кілометр», що розташований в Одеському районі.

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