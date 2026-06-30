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На кордоні із Румунією утворилися багатокілометрові черги. Люди змушені годинами лежати просто на асфальті, чекаючи своєї черги, та ночувати просто неба посеред полів. У ДПСУ наголошують, що проблеми із транспортним колапсом виникли через затримки сусідньої країни.

Відповідні відео з’явилися у Мережі.

За словами очевидців, кордон із Румунією фактично паралізований. Автор одного з відео після побаченого назвав ситуацію «повним трешем». Люди виснажені чекати годинами, щоб пройти митний і прикордонний контроль.

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На поширених кадрах видно, що люди із дітьми стоять під пекучим сонцем, оскільки немає спеціально облаштованих місць. Хто не витримує стояти, то ставлять намети, розкладають каремати й пледи просто на асфальті, на узбіччях та у полі. Там вони сплять, їдять і чекають до самого ранку.

Дата публікації 13:43, 30.06.26 Кількість переглядів 24 Люди годинами лежать на асфальті і ночують просто неба: на кордоні з Румунією - транспортний колапс

Тим часом Західне регіональне управління Держприкордонслужби інформує про відсутність черг на виїзді із України. За їхніми даними, станом на 12:00 лише 25 легкових авто стоять на КПП «Дяківці».

Румунія:

«Дякове» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Солотвино» — 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

«Красноїльськ» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

«Дяківці» — 25 л/а, 0 пішоходів.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі для ТСН.ua наголосив, що транспортний колапс виник з боку Румунії. За його словами, румунські прикордонники не встигають із напливом пасажиропотоку, тому утворилися довжелезні черги.

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На кордоні з Румунією запроваджують обмеження на рух вантажівок

Напередодні прикордонники попередили про обмеження руху вантажного транспорту на українсько-румунському кордоні. Щодо міжнародних автобусів та авто, то таких правил не вводили. Зміни в режимі роботи стосуватимуться двох пунктів пропуску — «Красноїльськ — Сус» та «Порубне — Сірет».

Причиною таких заходів стала аномальна спека. Обмеження діятимуть щонайменше 29 та 30 червня 2026 року в період з 12:00 до 20:00.

У цей проміжок часу закриють пропуск вантажівок на виїзд з України, а також буде призупинено їхній подальший рух територією Румунії.

Транспортний колапс на кордоні із Польщею — що відомо

Нагадаємо, 28 червня подібна ситуація із чергами спостерігалася на кордоні із Польщею. На в’їзд до України на пункті пропуску «Краківець» утворилися величезні черги із автомобілів та автобусів. Люди вимушені стояти під пекучим сонцем понад 12 годин.

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У ДПСУ пояснили транспортний колапс. За словами речника, черги утворилися на тлі збільшення кількості пасажирів. На вихідні він ще більше зростає навіть у порівнянні з будніми днями.

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