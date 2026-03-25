"Стояв перед палаючим будинком”: Садовий перепросив за емоційну заяву про ППО

Андрій Садовий / © УНІАН

Мер Львова Андрій Садовий дав коментар щодо своєї заяви про роботу ППО під час вчорашнього удару Росії по Львову. Він наголосив, що з великою повагою ставиться до сил ППО та всіх, хто захищає наше небо і землю.

За словами очільника міста, громада Львова максимально закриває запити, які надходять від військових. Також він додав, що усвідомлює: рішення про використання техніки і ресурсів ухвалюють відповідальні люди. І саме вони краще знають, де це потрібно найбільше.

«Моя реакція на запитання журналістки була емоційною і некоректною. У той момент я стояв перед палаючим будинком у центрі міста і бачив наслідки російської атаки. Дякую всім, хто звернув на це увагу», — зазначив Садовий.

Заява Садового та відповідь «Мадяра»

Нагадаємо, вчора, 24 березня, армія РФ вдарила по Львову дронами. На обстріл емоційно відреагував мер міста Андрій Садовий. Він наголосив, що має «багато запитань до всіх».

«Тому що ми, як місто, кожного дня купляємо дрони, купляємо антидронові системи, купляємо все, що нас просять і передаємо. Ми велику долю бюджету міста витрачаємо на підтримку військових. Тому я думаю, що запитань дуже багато є до всіх», — заявив Андрій Садовий.

Львівському голові різко відповів командувач сил безпелотних систем ЗСУ Робер «Мадяр» Бровді. Він наголовсив, що з 556 дронів долетіло лише 15. Решта загроз — була ліквідована.

«Не існує такої ППО на планеті Земля, що руцями Воінів у глибину ешелонів та рубежів від передка і до мирних міст стирають 95-97% дронів, що атакують. Хоча звісно, є над чим працювати», — зазначив командувач СБС. Тож Бровді закликав Садового не критикувати військових, які цілодобово працюють над збиттям ворожих цілей.