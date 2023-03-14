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Столична експрацівниця банку вкрала в місцевого понад 200 тисяч гривень

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Столична експрацівниця банку вкрала в місцевого понад 200 тисяч гривень

Фото: pixabay.com

Зловмисниця протягом кількох років виводила кошти з банківської картки клієнта.

У Києві викрили колишню працівницю банку у привласненні понад 200 тисяч гривень із рахунку мешканця столиці. Вона тривалий час ошукувала клієнта фінансової установи. 

Тепер порушниці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна, інформує пресслужба поліції Києва.  

"У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 33-річна жінка, перебуваючи на посаді експерта одного з відділень фінансової установи, зловживаючи довірою клієнта, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила авторизацію та увійшла в акаунт місцевого мешканця в програмі дистанційного банкінгу. Тим самим зловмисниця отримала доступ до його рахунків", - йдеться в повідомленні. 

Протягом кількох років вона виводила кошти з банківської картки клієнта. Наразі поліцейські встановили 44 таких епізоди. Загалом жінка вивела понад 200 тисяч гривень свого клієнта. Під час обшуку правоохоронці вилучили банківські картки та мобільний телефон, із якого зловмисниця реалізовувала злочинну схему.

Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та ч. 1 ст. 362 КК України (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї). 

Нагадаємо, що в Україні шахраї вигадали новий спосіб виманювання грошей. Вони масово розсилають повідомлення в соцмережах про розіграш шести тисяч гривень, видаючи себе за "Нову пошту", і крадуть гроші.

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