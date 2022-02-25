"Столиця переживала щось подібне 1941-го": Кулеба відреагував на ракетний обстріл Києва

Пошкоджено багатоповерхівку.

Україна переживала подібне в 1941 році: так міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагува на ракетний обстріл Києва російськими військовими.

Про це він написав у своєму Twitter.

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Міністр наголосив: переможе зло, що нависло над державою.

"Жахливі російські ракетні удари по Києву. Останній раз наша столиця переживала щось подібне в 1941 році, коли на неї напала нацистська Німеччина. Україна перемогла те зло і переможе це. Зупинити Путіна. Ізолювати Росію. Розірвати всі зв'язки. Вигнати Росію звідусіль", - написав він.

Нагадаємо, на світанку 25 лютого в Дарницькому районі столиці пролунали два потужні вибухи. Уламки ракети, яку збив Українська ППО, потрапили в житлову багатоповерхівку, після чого почалася пожежа. В результаті інциденту постраждали щонайменше три людини.