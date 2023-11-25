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"Столиця здригається від вибухів": окупанти здійснюють масовану атаку БпЛА на Київ

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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"Столиця здригається від вибухів": окупанти здійснюють масовану атаку БпЛА на Київ

Shahed / Фото: dymka.com.ua

Влада Києва закликає перебувати у безпечних місцях.

Російські загарбники в ніч проти 25 листопада влаштували масовану атаку БпЛА на Київ.

По це інформують Повітряні сили.

Окупанти атакували столицю ударними БпЛА з півдня, півночі та сходу.

"Групи "Шахедів" знаходяться на заході Сумщини, поблизу Полтави, Миргорода, в районі Ніжина та східніше Прилук на Чернігівщині, на півдні Київщини, в районі Обухова, над та навколо Києва", - повідомили у повітряних силах.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що сили ППО збивають російські БпЛА та закликав перебувати у безпечних місцях.

"У Печерському районі столиці падіння уламків збитого БПЛА. Всі служби слідують на місце. Виклики медиків у Соломʼянському районі. Бригади виїхали. У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося загоряння в приміщенні дитсадка. Також у цьому районі загоряння на відкритій місцевості. Пожежно-рятувальні служби на місці", - повідомив Кличко.

Крім того, мер столиці заявив, що у Соломʼянському районі Києва загоряння в кількох місцях - у житловому будинку та нежитлових приміщеннях.

"На цей час у Соломʼянському районі двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці. Також виклик медиків у Подільський район та ще один — у Соломʼянський.", - додав Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Крім того, ми раніше інформували, що у Повітряних силах розповіли, чи зміниться схема сповіщення про тривоги під час зльотів російських МіГів.

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Дата публікації
Перегляди
9454
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