Столтенберг анонсував створення спільного центру Україна-НАТО: де його розмістять

У Польщі створять спільний центр Україна-НАТО з аналізу, підготовки та навчання.

У НАТО анонсували створення спільного центру Україна-НАТО, який розташують у Польщі.

Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі після зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО.

"Сьогодні ми вирішили створити новий спільний центр Україна-НАТО з аналізу, підготовки і навчання у місті Бидгощ (Польща)", - сказав він.

Зокрема, за словами Столтенберга, започаткування цього центру дозволить Україні ділитися засвоєними уроками з війни, яку веде Росія. Це має принести користь як Україні, так й Альянсу.

Також буде створено структуру для українських сил з метою навчання та підготовки разом з військовими країн-союзниць НАТО.

Водночас, генеральний секретар Альянсу додав, що ще треба вирішити багато деталей щодо цього центру, бо наразі було схвалено лише політичне рішення, яке у найближчі тижні та місяці треба впровадити на практиці.

"Сьогоднішнє (15 лютого - ред.) рішення - це початок процесу", - сказав Столтенберг і додав, що тепер експерти будуть працювати над деталями.

Він очікує, що лідери НАТО схвалять остаточне рішення пізніше цього року. До того Альянс продовжить виступати на боці України заради її безпеки та безпеки країн НАТО.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував останні успіхи України в Чорному морі після потоплення російського ВДК "Цезар Куніков" і заявив, що це посилює оптимізм союзників щодо військових спроможностей ЗСУ.

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