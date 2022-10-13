Столтенберг оголосив, що НАТО надасть Україні засоби для боротьби з дронами-камікадзе

Пристрої для глушіння допоможуть Україні боротися з російськими дронами та дронами-камікадзе іранського виробництва.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив 13 жовтня, що Україна отримає від Альянсу засоби для боротьби з безпілотниками, аби захистити від російських атак цивільну інфраструктуру.

Про це Столтенберг оголосив після міністерської зустрічі країн-членів Альянсу у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Генсек Альянсу також нагадав, що в межах комплексного пакету допомоги від НАТО Україна отримуватиме пальне, зимову військову форму та медикаменти.

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"Як складову цього пакету НАТО також оперативно надасть Україні протидронні засоби із сотнями пристроїв для глушіння безпілотників, які можуть допомогти звести нанівець ефективність російських та іранських дронів, і захистити українське населення та інфраструктуру", – розповів Столтенберг.

Він анонсував, що в довгостроковій перспективі НАТО допоможе Україні перейти з радянського на сучасне натівське озброєння.

Нагадаємо, на шостій зустрічі у форматі "Рамштайн" 12 жовтня Столтенберг заявив, що України отримає більше систем ППО від союзників.

Так, надати Україні системи ППО пообіцяли у США. Міністр оборони країни Ллойд Остін пообіцяв зробити це настільки швидко, наскільки можливо.

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