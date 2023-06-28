Столтенберг висунув Україні умову для обговорення її вступу до НАТО

Столтенберг запевнив, що Україна стане членом НАТО, але після її перемоги у війні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що перемога України є умовою змістовного обговорення членства України в Альянсі.

Про це генсек НАТО сказав під час брифінгу разом ыз прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас у середу, 28 червня.

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"Ми всі згодні, що Україна стане членом цього Альянсу. І ми всі згодні, що союзники по НАТО та Україна повинні вирішити, коли настане час запросити Україну стати членом Альянсу. Бо якщо президент Путін виграє цю війну, то питання про членство більше не обговорюватиметься взагалі. Тому основна увага має бути зосереджена на тому, як забезпечити перемогу України, і це є умовою для будь-якого змістовного обговорення подальшого членства", - сказав він.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, Володимир Зеленський 28 червня під час виступу в Раді закликав НАТО "не озиратися на кволий Кремль, роздумуючи про вступ України". Він вважає, що НАТО мав дві фундаментальні слабкості, а вступ України до Альянсу нівелює їх. За його словами, "вступ України до союзу буде потужним сигналом світу, що це Альянс, який захисть", бо українці мають бойовий досвід.

Цей фактор також наводять у Міноборони України. Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, що лише українські військові єдині в світі, хто має бойовий досвід у стримуванні російської армії, тому Україну повинні запросити до членства в НАТО на саміті у Вільнюсі.

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