Столтенберг розповів, як НАТО допомагає Україні рухатися на шляху до членства в Альянсі: "Двері відкриті"

Під час засідання у Румунії міністри закордонних справ підтвердили підтримку НАТО права України вибирати власний шлях та запевнили, що "двері Альянсу відкриті" для неї.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу перед журналістами на полях форуму в Бухаресті.

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"Ми визнаємо та поважаємо прагнення України до членства. Ми обговорюємо, як ще більше зміцнити наше партнерство з Україною, а також допомогти їй просуватися до членства в НАТО. Союзники по НАТО повторили своє рішення, прийняте тут, у Бухаресті, щодо членства в НАТО в 2008 році. І ми також продемонстрували, що двері НАТО відкриті. Ми демонстрували це протягом останніх років, запросивши Північну Македонію та Чорногорію доєднатися. А також, запросивши Фінляндію та Швецію", - зауважив він.

Столтенберг наголосив, що зараз найважливіший фокус щодо України – це надання негайної допомоги для територіального захисту, а також для ремонту зруйнованої енергетичної інфраструктури через атаку Росії.

"Щодо України, ми обговорюємо, як ми можемо продовжувати зміцнювати політичне партнерство, якого не вистачає для членства. І є різні шляхи, як цього досягти, зокрема зустрічаючись частіше, маючи більше ґрунтовних дискусій, і шукаючи різні шляхи розширення нашого політичного партнерства. Друге – зараз ми посилюємо практичну допомогу. Вона також важлива, бо ми надаємо Україні паливо, генератори й багато інших речей. Політична та практична допомога йдуть поряд, бо ми бачимо, як ще більше зміцнити потенціал України, допомагаючи їй у цьому транзитному періоді від радянської ери до стандартів НАТО. Тому це допомагає Україні рухатися на шляху до НАТО", - додав він.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник вважає, що НАТО вступить у війну в Україні за умови колосальних прецедентів.

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