Столтенберг у Києві відповів, чи запросять Україну до НАТО на саміті у Вашингтоні в липні

Генсек висловив думку, що місце України по праву в НАТО і ми країни-члени будуть робити все, щоб забезпечити аби українці приєдналися до Альянсу.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг у Києві заявив, що місце України в НАТО, але рішення навряд чи буде на саміті у липні.
Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 29 квітня у Києві, пише "РБК- Україна".
За словами Столтенберга, Україна по праву має бути в НАТО, проте лідери країн-союзниць навряд чи досягнуть консенсусу на саміті у Вашингтоні в липні щодо запрошення країни в Альянс.
"Сьогодні ми обговорювали підготовку до липневого саміту НАТО. Тож, пане президенте (Володимир Зеленський - ред.), я з нетерпінням чекаю можливості привітати вас у Вашингтоні на цій зустрічі", - сказав Столтенберг.
Він додав, що ухвалення рішення по Україні в НАТО необхідно, щоб всі члени Альянсу з цим погодилися.
"Не більшість, а консенсус, щоб всі 32 члени погодилися", - наголосив Столтенберг.
За його словами, члени Альянсу можуть продемонструвати в США в липні 2024-го, що Україну наближають до членства і що "цей день настане якомога швидше".
Водночас генсек НАТО зауважив необхідність у тому, щоб Україна стала якомога більш оперативно сумісною, повністю відповідала всім стандартам НАТО і коли політичні умови будуть досягнуті - вона стане членом.
"І те, що ми зараз робимо в плані військової підтримки, - це частина того, що забезпечує нагальні потреби України", - зазначив Столтенберг.
За його словами, наразі обговорюються можливості посилення військової підтримки України, а також забезпечення таких сил і засобів, які в майбутньому забезпечать ЗСУ їхнє місце в Альянсі.
"План дій щодо членства відмінили, перейшли від двоетапного до одноетапного процесу, домовилися про створення Ради Україна-НАТО, і ми маємо також велику програму для оперативної сумісності", - сказав генсек НАТО.
Додамо, що лідер України Володимир Зеленський назвав три головних пункти від яких залежать потужність Сил оборони, перехоплення ініціативи над ворогом, а також розгортання наступальних дій.
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