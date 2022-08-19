Столтенберг візьме участь у саміті "Кримської платформи"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у Другому саміті "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня.

Зазначається, що виступ Столтенберга очікується о 14:50 годині за київським часом.

Про це йдеться у пресрелізі Альянсу.

"23 серпня 2022 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у другому саміті Кримської платформи в онлайн-форматі", - заявили в НАТО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до проведення саміту Кримської платформи 2022 року. Глава держави наголосив, що недостатність реагування світу на окупацію Криму слугує зараз одним з найкращих аргументів для посилення санкцій проти РФ.

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