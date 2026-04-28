Стоматологиня, яку судили за побиття дітей, знову лікує малюків: люди у соцмережах обурені

Лікарка Інна Кравчук продовжує працювати

Реклама

У соціальних мережах розгорілася суперечка через лікарку-стоматологиню з Рівного, яку раніше судили за побиття дітей. Українці обурилися фактом, що жінка продовжує працювати. На цю тему у Threads розгорілися баталії, а до коментування долучилися як пацієнтки лікарки, так і публічні особи.

Нині стоматологиня Інна Кравчук висвітлює свою діяльність на власних сторінках у соціальних мережах. Крім усього, вона відкрила власну клініку після скандалу.

Однак люди почали порівнювати те, що вона викладає на своїх сторінках, із тим, що вона робила щодо маленьких пацієнтів раніше. Більшість не може зрозуміти, чому в неї досі є лікарська ліцензія.

Реклама

Фото: скриншот з Threads

Користувачка my_reeest пише: «Інна Кравчук — лікар стоматолог із Рівного. Біла і пухнаста на камеру, а скільки схвальних коментарів під відео. Хто не в курсі, ця лікарка — садистка: вона била, душила і знущалася з маленьких пацієнтів за закритими дверима, поки їх чекали батьки».

Фото: скриншот з Threads

У коментарях люди пишуть, що судову справу «зам’яли», а якби подібна ситуація трапилася за кордоном, лікаря б позбавили ліцензії. Деякі користувачі написали, що за негативні коментарі на сторінках клініки їх блокують.

Фото: скриншот з Threads

Фото: скриншот з Threads

Одна з користувачок повідомила, що МОЗ анулювало її ліцензію. Справді, Міністерство охорони здоров’я анулювало ліцензію стоматологині Інни Кравчук, про що повідомляли на сайті обласної прокуратури.

«Прокуратура ініціювала повторну перевірку і за її результатами Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко видав наказ про анулювання ліцензії на провадження медичної практики стоматологинею», — зазначила тоді т.в.о. речниці обласної прокуратури Ліна Корнелюк.

Реклама

Фото: скриншот Ліцензійного реєстру МОЗ

Ліцензію було анульовано. Після дати анулювання у реєстрі МОЗ станом на 28 квітня 2026 року відсутні дані щодо видачі лікарської ліцензії на ім’я Інни Кравчук.

Під ще однією публікацією у мережі Threads зібралося значно більше коментарів. У ньому користувачка nataliamykhailova_sk звернулася до Офісу Омбудсмана України та попросила пояснень, чому лікарка-стоматологиня досі працює з дітьми.

Фото: скриншот з Threads

Зокрема, на публікацію відреагували блогери Даша Квіткова, Ігор Лаченков, Руслан Циганков, Сабіна Мусіна.

Люди тегають Національну поліцію та вимагають відповідей на свої запитання. Наразі лікарка обмежила доступи до сторінок клініки у соцмережах, де приймає дітей.

Реклама

Що відомо про лікарку, яку судили за побиття дітей

Історія розпочалася у Рівному у 2021 році. Тоді у соціальних мережах опублікували відео, де було видно, як стоматологиня хапає і шарпає дівчинку, яку батьки привели на лікування зубів.

Разом з асистенткою стоматологиня також била хлопчика головою об крісло. Після того, як батьки написали заяву до поліції, історія набула розголосу. Адвокат постраждалих зазначав, що до нього зверталися й інші постраждалі від дій лікарки. Вони повідомляли, що стоматологиня Інна Кравчук жорстоко поводилася з їхніми дітьми.

Згідно з рішенням суду, слідство встановило чотири випадки протиправної діяльності стоматологині у двох клініках. Було доведено, що лікарка шарпала дітей за одяг та тіло, хапала за шию, щипала за плечі, спричиняла дітям садна та крововиливи. Одній з дівчинок вона завдала легких тілесних ушкоджень.

Лікарку обвинувачували за ч. 1 ст. 126 та ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Під час розгляду справи адвокат та обвинувачена клопотали до суду про закриття провадження у зв’язку із закінченням строків давності. У результаті Рівненський міський суд закрив провадження та звільнив лікарку від кримінальної відповідальності.

Реклама

Невдовзі лікарка продовжила роботу.

Новини партнерів