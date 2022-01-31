"Стоп, Путін! Стоп, війна!": у Берліні десятки людей вийшли на протест проти агресії РФ щодо України

Демонстранти закликали уряд ФРН використати свій вплив на РФ, щоб зупинити нову російську агресію проти України.
У Берліні в неділю, 30 січня, кількадесят українських та іноземних громадян вийшли на спільну акцію "Війна не має кордонів!", щоб висловити протест проти агресії Росії щодо України.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці українського посольства у ФРН.
Зазначається, що демонстранти вирішили "в котрий раз продемонструвати світу, що українці виступають проти війни".
Окрім того, учасники закликали федеральний уряд Німеччини "використати свій вплив на Російську Федерацію, щоб зупинити нову російську агресію проти нашої держави".
Цього тижня президент України Володимир Зеленський прокоментував блокування ФРН постачання зброї українській армії. Він запевнив, що не бажає "Німеччині відчувати те, що відчуваємо ми", коли Росія стягнула 130 тисяч військових до українських кордонів.
Тим часом в Україні на тлі загострення російської агресії громадяни штурмують курси з домедичної підготовки і виживання під час військових дій.
Сьогодні, 30 січня, у Берліні українці та друзі України вийшли на спільну акцію, щоб в котрий раз продемонструвати...Опубліковано Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство України у ФРН Неділя, 30 січня 2022 р.
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