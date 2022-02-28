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StopFake: у СБУ спростували інформацію про те, що окупанти можуть глушити мобільний зв'язок та Інтернет

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StopFake: у СБУ спростували інформацію про те, що окупанти можуть глушити мобільний зв'язок та Інтернет

Служба безпеки України

Не піддаємося ворожим фейкам!

У СБУ заявили, що інформація про нібито перебивання окупантами нашої Мережі та мобільного зв'язку - це фейк.

"Шановні українці, сьогодні розганяється новий фейк про те, що окупанти ставлять устаткування мобільного зв'язку, який може перебивати наші мережі. Далі – ідуть "поради", як треба правильно обрати мережу. Заявляємо офіційно: окупантам замість устаткування краще ставити свічки. За упокій", - повідомили в СБУ.

Не піддаємося ворожим фейкам! Все буде Україна! 

#StopFake 
#stoprussia
#СТОЇМО

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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