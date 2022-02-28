StopFake: у СБУ спростували інформацію про те, що окупанти можуть глушити мобільний зв'язок та Інтернет

StopFake: у СБУ спростували інформацію про те, що окупанти можуть глушити мобільний зв'язок та Інтернет

Не піддаємося ворожим фейкам!

У СБУ заявили, що інформація про нібито перебивання окупантами нашої Мережі та мобільного зв'язку - це фейк.

"Шановні українці, сьогодні розганяється новий фейк про те, що окупанти ставлять устаткування мобільного зв'язку, який може перебивати наші мережі. Далі – ідуть "поради", як треба правильно обрати мережу. Заявляємо офіційно: окупантам замість устаткування краще ставити свічки. За упокій", - повідомили в СБУ.

Не піддаємося ворожим фейкам! Все буде Україна!

#StopFake

#stoprussia

#СТОЇМО