Сторони дотримуються домовленостей: в якому форматі відбувається обмін тілами з Росією

Українська та російські сторони регулярно обмінюють тіла військових, які загинули на фронті. Відбувається це у форматі “тіло на тіло”.

Про це в інтерв’ю “Главкому” розповів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

“Ці обміни регулярні. Хіба минулого року перерва у шість місяців була з такими обмінами. Просто сторони в цьому питанні дотримуються домовленостей щодо обміну. Причому здебільшого тіло на тіло міняємо. Звісно, з урахуванням ситуації на фронті. Наприклад, відбувся бій. Якщо є можливість всіх наших на всіх їхніх поміняти, ми поміняємо. Так само може бути і навпаки”, - наголосив Артур Добросердов.

Нагадаємо, що Червоний Хрест робить все, щоб захистити свою російську філію.

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