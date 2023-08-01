Сторонні предмети у товстій кишці: медики пояснили, чим це загрожує і як сдід діяти

На жаль, ця проблема загрожує тяжкими наслідками, проте говорять про неї замало.

Лікарі регулярно приймають пацієнтів зі сторонніми тілами в товстій кишці. В основному по допомогу звертаються підлітки.

Про це повідомляє НДСЛ Охматдит.

Серед предметів, які доводилося діставати хірургам та ендоскопістам, такі: пляшка з-під парфумів, освіжувач повітря, морква, дезодорант, анальна пробка, ковпачки та вейп. Процедура вилучення зазвичай проходить під загальною анестезією.

Як розповіли медики, нещодавно у животі 16-річного хлопця виявили вібратор. Він працював протягом трьох годин, що призводило до дискомфорту, болю в животі та кровотечі.

"Подібні випадки є дуже небезпечними для здоров’я пацієнтів. Сторонні предмети можуть призвести до запалення кишківника, перфорації, сильної кровотечі та перитоніту", – наголошують і Охматдиті.

Що треба робити

Передовсім слід негайно звернутися за медичною допомогою до лікарні, а не намагатися допомогти собі самостійно. Якщо спеціалісти вчасно вилучать сторонній предмет, шанси уникнути тяжких наслідків збільшуються.

"Також зустрічаються випадки, коли батьки намагаються лікувати закрепи немовлятам, роблячи свічки з буряка та мила. Потім ці сторонні предмети дістають наші спеціалісти. Просимо уникати подібних методів нетрадиційного лікування, що загрожують здоров'ю дитини", – застерігають лікарі.

Щобільше, інколи причиною таких випадків може бути відсутність сексуального виховання або психологічні проблеми: недолік уваги, конфлікти в сім'ї, суворість виховання, тривожність тощо. Саме тому батькам варто бути уважними до своїх дітей, більше спілкуватися, звертати увагу на емоційний стан, будувати довірливі стосунки та вчасно звертатися за психологічною допомогою до фахівців.

Охматдит працює 24/7 й безкоштовно надає допомогу пацієнтам від 0 до 18 років. При виникненні невідкладного стану у дитини ви можете:

самостійно звернутися за медичною допомогою у відділення Emergency;

зателефонувати за номером: 044 239 83 06;

звернутися в Центр медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги дітям за номером: 044 239 87 18

Раніше ми розповідали історію про титанічні зусилля лікарів та особливу жертовність людей. Так, двоє хлопчиків отримали печінку та нирки від наймолодшого донора в Україні. Батьки 4-річного Юрка, у якого констатували смерть мозку, погодилися на посмертний забір органів, щоб подарувати життя іншим.

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