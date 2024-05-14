Придбав шикарний будинок за безцінь: стосовно заступника генпрокурора Вербицького розпочато провадження

Відомості вже внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Стосовно заступника генпрокурора Дмитра Вербицького розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

"Щодо заступника генпрокурора Вербицького порушено кримінальну справу. Відомості вже внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань", – написав нардеп.

Гончаренко нагадав, що раніше звернувся до НАБУ та НАЗК щодо перевірки інформації про корупційні правопорушення Вербицького. "І маємо перші результати. Тримаю це на контролі", – зазначив він.

Раніше стало відомо, що заступник генпрокурора Вербицький мешкає у будинку за пів мільйона доларів, купленому у шість разів дешевше.

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