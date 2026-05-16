Стосується всіх 17-річних: ТЦК випустили термінове попередження для юнаків 2009 року народження

ТЦК випустили термінове попередження для юнаків 2009 року

Українці, яким у 2026 році виповнюється 17 років, зобов’язані пройти процедуру постановки на військовий облік призовників. Ця кампанія офіційно триває від початку року та добігає кінця в розпал літа.

Про деталі цієї процедури, перелік необхідних документів та альтернативні способи подання даних повідомили у Львівському ОТЦК та СП.

Як стати на облік та чи треба проходити ВЛК

У військкоматі наголошують: постановка на облік не означає призов на військову службу. Це лише внесення даних до державного реєстру для планування оборонної системи.

Стати на облік можна двома способами:

Через застосунок «Резерв+» (найзручніший варіант): потрібно пройти авторизацію за допомогою BankID або Дія.Підпису та оновити дані онлайн.

Особисто в ТЦК та СП: за місцем проживання. При собі треба мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження, фото розміром 35×45 та документи про освіту.

Зверніть увагу, що медичний огляд на цьому етапі не передбачений. ВЛК проводитиметься пізніше — перед початком базової військової підготовки. Юнаків закликають не зволікати, щоб уникнути адміністративної відповідальності.

Мобілізація в Україні — останні новини

Потреба у поповненні армії залишається критичною, адже рекрутинг добровольців не перекриває необхідні обсяги. Разом із тим, керівник Офісу президента Кирило Буданов зробив гучну заяву про мобілізацію юнаків віком 18–25 років, наголосивши, що примусовий призов цієї категорії може знищити ціле покоління та майбутнє держави.

Він підкреслив, що за загальним правилом мобілізаційні заходи стосуються виключно громадян віком від 25 до 60 років, а залучення молодших юнаків можливе лише за їхньої особистої згоди.

Водночас чинне законодавство чітко визначає, хто саме має законне право на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану.

Зокрема, право на звільнення від призову мають студенти професійно-технічних, фахових передвищих та вищих навчальних закладів, які здобувають наступний рівень освіти (вищий за попередній), а також інтерни та докторанти. Окремо захищені громадяни, які мають встановлену інвалідність або визнані непридатними до служби за рішенням військово-лікарської комісії.

