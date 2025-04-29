«Стосується всіх»: військовий закликав чоловіків і жінок проходити підготовку до служби

Підготовка до служби

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Українці, незалежно від статі, повинні пройти базову військовий вишкіл, а також єднатися навколо країни для її захисту.

Таку думку висловив командир 1 механізованого батальйону 153 окремої механізованої бригади Вадим Негробов.

Він заявив, що жодні так звані «перемирʼя» з росіянами не приносять результатів, оскільки ворог розуміє лише силу, тому українцям потрібно гуртуватись та проходити якісну підготовку.

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«Результат сьогоднішнього дня — це те, що ми робили вчора. Мені, як і всім солдатам Збройних сил України, дуже хочеться, щоб ні цивільне населення, ні військовослужбовці не гинули, не отримували поранення, щоб ми жили в мирі та злагоді. Але я в армії з 2014 року, і умовне перемир’я з росіянами під час Іловайська теж було. До чого це призвело? Починаючи з того часу, всі ці перемир’я ні до чого не приводять», — зауважив він.

Він зауважив, що кожен чоловік та жінка повинні проходити самопідготовку, незалежно від того, чи їх призвуть, оскільки спеціальні навики можуть знадобитися навіть на роботі у тилу.

Раніше повідомлялося, що в Україні готуються до змін у правилах надання відстрочок від мобілізації для студентів.

Ми раніше інформували, що від 1 січня до 31 липня юнаки в Україні, яким 2025 року виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік призовників.