Стовп пилу і бруду: Запорізькою областю пронісся величезний смерч (відео)

У діаметрі він досягав декількох метрів.

У Мелітопольському районі Запорізької області місцеві мешканці помітили смерч. Він пронісся полем поруч із селищем Анно-Опанлинка.

Відео зі стихією користувачі завантажили в соціальні мережі, пише "РИА Мелітополь".

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На ролику видно, як величезний пиловий вихор мчить по порожньому полю. Стовп досягав кілька метрів в діаметрі. Незважаючи на свій масштаб, смерч не добрався до житлових будинків і не заподіяв шкоди домашньому господарству і місцевим мешканцям.

Відзначимо, що і раніше в Запорізькій області, в селищі Приморське, очевидці фіксували виникнення повітряного вихору. Він, як і в даному випадку, виник в поле і досяг величезних розмірів.

Смерч на початку червня бачили і в Дніпрі. Помітили природне явище в районі вулиці Космічної. Діаметр смерчу невеликий, проте виглядає він вельми вражаюче.

Додамо, що за даними синоптиків, у понеділок, 13 вересня, в Запорізькій області прогнозується суха, сонячна погода. Мінлива хмарність з невеликим дощем можлива 14 вересня.

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