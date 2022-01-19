Стовпи диму завдовжки в кілометр: в Одеській області горів національний парк

Вогонь охопив понад гектар чагарників.

В Одеській області невідомі підпалили очеретові заплави на території Нижньо-дністровського національного парку.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 19 січня.

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Вогонь, який поривчастий вітер гнав уздовж села Шабо, помітили місцеві жителі. Саме вони викликали вогнеборців. Коли пожежні підрозділи прибули на місце, вже палав понад гектар чагарників. Вогонь рятувальники скерували так, аби він не дістався до людських обійсть та швидко загасили.

До слова, кілька днів тому невідомі також вчинили підпал у Нацпарку, але з іншого берега Дністровського лиману. Тоді вигоріло понад 5 гектарів очерету та чагарників, а екологи оцінили збитки у майже півмільйона гривень.

Новини Одеської області: невідомі підпалили очеретові заплави на території національного парку

Як повідомлялося раніше, у Запорізькій області сталася пожежа на острові Хортиця. Вигоріло 10 га території соснового лісу поблизу станції Січ та балки Генералка на Хортиці.

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