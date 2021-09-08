Стояла і не знала, куди йти: у Вінниці водій вибіг з авто і перевів через дорогу незрячу жінку (відео)

Жінка з вадами зору тривалий час не могла перейти дорогу, бо ніхто не зупинявся.

У Вінниці небайдужий чоловік допоміг незрячій жінці, яка намагалася перейти дорогу зі жвавим рухом.

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Про це повідомляють у новинах Ситуаційного центру.

Зазначається, що на вулиці Пирогова у Вінниці на пішохідному переході жінка із вадами зору не могла тривалий час перейти дорогу. Вона розгублено стояла посеред дороги. Водії автівок просто не зупинялися.

Невідомо скільки жінка намагалася б перейти дорогу, якби не водій білої іномарки.

Чоловік зупинився, вискочив із авто і перевів жінку з проїзджої частини на тротуар. Після цього він сів в автомобіль і поїхав далі. У Ситуаційному центрі подякували громадянину та закликали інших робити добрі справи.

Нагадаємо, що у Харкові водій вантажівки зупинив її, щоб допомогти перейти дорогу незрячій жінці. Вона намагалася обійти калюжу на "зебрі".

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