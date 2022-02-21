Стояла на поручнях мосту: у Хмельницькому врятували жінку від самогубства (фото)

Стояла на поручнях мосту: у Хмельницькому врятували жінку від самогубства (фото)

Жінка має сімейні проблеми, через що і хотіла вчинити суїцид.

У суботу, 19 лютого, близько 03:00 години ночі на перехресті вулиць Грушевської та Пушкіна жінка стояла на поручнях мосту і хотіла покінчити життя самогубством. Від фатального кроку її врятували інспектори роти тактико-оперативного реагування.

"Прибувши на місце події, не гаючи ні секунди, інспектори вжили всіх необхідних заходів для порятунку громадянки. 37-річна жінка розповіла поліцейським, що має сімейні проблеми, через що і хотіла закінчити життя самогубством", - повідомили у пресслужбі поліції Хмельниччини.

Інспекторам вдалось переконати жінку, що суїцид - це не єдиний вихід із ситуації, що завжди є інші шляхи вирішення проблем.

Facebook/Патрульна поліція Хмельницької області

Далі жінку передали медикам. Наразі загрози життю та здоров'ю її немає.

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