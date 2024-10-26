"Стоять недобудовані": військовий заявив про незадовільний стан фортифікаціїй у напрямку Павлограду

Військовослужбовець на позивний "Осман", доброволець 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бутянов висловився про незадовільний стан фортифікаціїй у напрямку Павлограду.

Про це він написав у Telegram.

За його словами, по дорозі від Павлограду фотрифікасії або відсутні взагалі, або ж подекуди стоять недобутовані місяцями.

"Не знаю, до чого так готовий голова Дніпропетровської ОВА, але по дорозі від Павлограду до Покровська, фортифікацій немає, а якщо вони є там трошки далі, то вони вже недобудовані стоять кілька місяців. Окопи не облштовані, давайте якось піднімати це питання на більш високий рівень", - закликав військовий.

Він переконаний, що такі "заспокійливі пігулки," не діють проти ворога.

"Вони діють на людей, які знаходять у Дніпрі. Тому потрібно відправляти ревізії та проводити комісії", - додав він.

Додамо, що голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук відреагував на заяви про начебто недостатню захищеність області від можливого наступу російських окупантів і закликав не піддаватися паніці.

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