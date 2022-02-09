Стояв біля тіла і просив вибачення: в Одесі дівчина покінчила з собою після сварки з хлопцем

Медики не змогли її врятувати.
В Одесі дівчина після сварки зі своїм хлопцем викинулася з п’ятого поверху. Вона померла до приїзду медиків.
Про це повідомив місцевий Телеграм-канал "Х Одеса".
Інцидент стався на вулиці Давида Ойстраха,7. Загибла перебувала у стані алкогольного сп'яніння і після з'ясування стосунків з хлопцем вирішила покінчити життя самогубством. Дівчина вистрибнула з п'ятого поверху та загинула до приїзду медиків.
Хлопець після трагедії стояв біля тіла і просив вибачення, написали очевидці події.
Нагадаємо, у житловому комплексі "Артвіль", що розташований поблизу промринку “Сьомий кілометр”, сталася смертельна подія. Дівчина випала з вікна квартири.
А напередодні в Одесі перед школою № 63 виявили тіло невідомого чоловіка у зашморгу.
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