"Стояв нелюдський крик близьких": лікар розповів про стан поранених в результаті удару по Дніпру

До обласної лікарні імені Мечникова у Дніпрі доставили понад 30 поранених у результаті російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці. У їхні тіла позалітали металеві уламки, бетон та каміння.

Про це 15 січня повідомив головний лікар Сергій Риженко.

Він розповів жахливі подробиці про стан постраждалих та їхніх родичів, які приїхали до лікарні.

Фото: Сергій Риженко

"У всіх, що надійшли після вибуху в Дніпрі, обличчя були залиті кров'ю. Одяг разом із плоттю вирваний зі шматками по всьому тілу. Всі доставлені до Мечникова присипані будівельним пилом. Дізнатися та визначити вік майже неможливо. У голову, груди, живіт, кінцівки позалітали металеві уламки, бетон та каміння. Навколо постраждалих стояв нелюдський крик близьких. Стогін поранених і рев тих, хто впізнав своїх рідних", - написав Риженко.

Він додав, що лікарі, які були вихідні у суботу, за лічені хвилини після ракетного удару приїхали до приймального відділення та рятували поранених.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Ракетний удар по Дніпру: що відомо

Російська ракета 14 січня влучила у житловий багатоповерховий будинок у Дніпрі. Пошукова операція триває вже понад добу. Станом на вечір 15 січня рятувальники разом із волонтерами розібрали приблизно половину завалів. Понад 40 людей досі шукають.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Наразі відомо про 29 загиблих, 73 поранених. У лікарні перебувають 30 людей, 12 із них у тяжкому стані. З-під завалів дістали 39 мешканців будинку.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Трагедія у Дніпрі: рятувальники, волонтери та мешканці продовжують розбирати завали

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