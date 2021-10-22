Стояв перед технікою та заважав збирати урожай: на Прикарпатті комбайн переїхав уродженця Німеччини

Обставини події встановлює поліція.
У с. Грушка Тлумацької територіальної громади 30-річний водій комбайна переїхав 60-річного уродженця Німеччини, який за попередніми даними, заважав збирати урожай кукурудзи.
Про це повідомили в Нацполіції Івано-Франківської області.
За даними поліції, 60-річний чоловік є уродженцем Німеччини, проте тривалий час мешкає на Прикарпатті. Його переїхав заднім колесом комбайна 30-річний житель Обертинської ТГ. Потерпілого госпіталізували.
"Керманич є працівником однієї з агрофірм та здійснював забір врожаю кукурудзи на орендованій земельній ділянці. Внаслідок наїзду чоловіка з травмами доставлено до лікувального закладу. Водія перевірено – тверезий", - повідомили в поліції.
Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
В управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА додали, що потерпілий є чоловіком співвласниці однієї із агрокомпаній. Він заважав працівникам іншої компанії, яка орендує землю, збирати урожай.
"Він заважав збирати урожай: став перед технікою та витягнув масу клеми комбайну, внаслідок чого потрапив під сільськогосподарську техніку", - повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
Нагадаємо, у Рівненській області комбайн збив 8-річного хлопчика.
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