Стояв перед технікою та заважав збирати урожай: на Прикарпатті комбайн переїхав уродженця Німеччини

Стояв перед технікою та заважав збирати урожай: на Прикарпатті комбайн переїхав уродженця Німеччини

Обставини події встановлює поліція.

У с. Грушка Тлумацької територіальної громади 30-річний водій комбайна переїхав 60-річного уродженця Німеччини, який за попередніми даними, заважав збирати урожай кукурудзи.

Про це повідомили в Нацполіції Івано-Франківської області.

За даними поліції, 60-річний чоловік є уродженцем Німеччини, проте тривалий час мешкає на Прикарпатті. Його переїхав заднім колесом комбайна 30-річний житель Обертинської ТГ. Потерпілого госпіталізували.

"Керманич є працівником однієї з агрофірм та здійснював забір врожаю кукурудзи на орендованій земельній ділянці. Внаслідок наїзду чоловіка з травмами доставлено до лікувального закладу. Водія перевірено – тверезий", - повідомили в поліції.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

В управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА додали, що потерпілий є чоловіком співвласниці однієї із агрокомпаній. Він заважав працівникам іншої компанії, яка орендує землю, збирати урожай.

"Він заважав збирати урожай: став перед технікою та витягнув масу клеми комбайну, внаслідок чого потрапив під сільськогосподарську техніку", - повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Нагадаємо, у Рівненській області комбайн збив 8-річного хлопчика.

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