Стояв у черзі з людьми: Ляшко таємно побував у львівській лікарні, де лікують хворих на COVID-19

Стояв у черзі з людьми: Ляшко таємно побував у львівській лікарні, де лікують хворих на COVID-19

Міністр наголосив, що вакцинація рятує життя.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко таємно побував в одній із львівських лікарень. Він стояв у черзі із людьми, які прийшли, щоб передати продукти хворим на коронавірус.

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Про це він сказав у ефірі одного із телеканалів.

Віктор Ляшко зазначив, що він стояв у черзі разом із людьми, які передавали продукти хворим на коронавірус. Там він поцікавився, хто з них вакцинований.

"Я у них запитав: а хто з вас вакцинований? А хто лежить там вакцинований? І при тому, що я не говорив, що я – міністр. Після цього я побув в аптеці, а після цього через чорний вхід пройшов у реанімацію. Адміністрація завела в реанімацію", – пояснив Ляшко.

Також очільник МОЗ наголосив, що зараз критична ситуація у COVID-реанімаціях, медики працюють на межі своїх можливостей.

"У них опускаються руки від критики. І коли ми виходимо – ми повинні підтримати їх. Я спілкувався з ними: велика смертність, смерть у першу добу – коли привозять тяжких хворих. Коли медики беруть важкого хворого, не вакцинованого хворого, і пробують йому врятувати життя", - сказав очільник МОЗ.

Віктор Ляшко додав, що вакцинація 21 жовтня врятувала життя 200 пацієнтам.

Нагадаємо, в Одесі крематорій працює без перерв через спалах COVID-19.

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