"Стоїмо 12 днів, а страйкарі смажать барбекю": український водій розповів про ситуацію на кордоні з Польщею

Водій, який застряг на кордоні з Польщею, розповів про ситуацію з чергами.

Український водій Олександр Буглак, який перевозить продукти харчування, і застряг на кордоні з Польщею, розповів про поточну ситуацію.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

Стоїмо у черзі 12 днів – від вечора 8 листопада. Черга рухається дуже повільно – вдень до 1 км. Польські перевізники хочуть, щоб нам знову повернули дозвільну систему", - каже Олександр Буглак.

За його словами, українські водії не можуть особисто поговорити з польськими протестувальниками, адже вони стоять дуже далеко і поліція до них не пускає.

"Поліція не пускає за 500 метрів по до них. Вона там смажать барбекю. Ми веземо продукти харчування: майонез, кетчуп, соуси.. Я спробував проїхати, мене просто розвернули перед пунктом пропуску, і я поїхав назад у чергу стояти", - сказав Олександр

Як розповів в ефірі заступник міністра економіки України Тарас Качка, блокування кордону поляками – в динаміці це надзвичайно велика шкода для української економіки, тому що вантажівки, які заблоковані, особливо з боку польського кордону, зменшують кількість товарів, які ми можемо відправити на експорт.

"Навіть, якщо сьогодні ситуація нормалізується, потрібен буде час, щоб відновити поставки. Це буде великим ударом по українській економіці", - зазначив він.

За словами міністра, через польських страйкарів черги збільшились у всіх пунктах пропуску через навантаження на заблоковані пункти, зокрема на кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Румунією.

"Ми відкриті до діалогу не лише на міжнародному рівні, а й до переговорів з польськими протестувальниками. Страйк також вдарить по продажах європейських виробників напередодні новорічних свят", - резюмував Тарас Качка.

Нагадаємо, від 6 листопада розпочався страйк польських перевізників, які вимагають скасувати транспортний безвіз для України. Польські перевізники страйкуватимуть на кордоні через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

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